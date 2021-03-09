Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 327 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 909 bin 560’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 360 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 88 bin 959’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 65’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 520 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 360 can kaybı
09.03.2021 - 00:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 00:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 360 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 88 bin 959’a ulaştı.
Etiketler : Fransa,
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