Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

CNN televizyonunun İngiltere vatandaşı sunucusu Don Lemon’dan, İngiltere kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’a destek geldi. Lemon, “Bunda şaşılacak bir şey yok. Kraliyet ailesi elbette ırkçıdır. Tüm monarşi ırkçılık üzerine bina edilmiştir. Ailede ırkçılık doğumdan başlar. İngiltere’de tahta sadece beyaz kraliyet mensupları geçer” dedi. Lemon, İngiltere’de kraliyetin “kalıtım, hiyerarşi, kast sistemi ve soy”a dayandığını ifade etti. CNN Newsroom sunucusu Brianna Keilar’ın programına konuk olan Lemon, “Nasıl Harry ailedeki ırkçılığı karısı dile getirinceye kadar fark etmedi?” sorusu üzerine şu cevabı verdi: “İşte imtiyaz böyle bir şeydir. Eğer bir problemle başa çıkmak zorunda değilseniz, o problem sizin için mevcut değildir. Harry’nin artık siyah bir hanımı ve siyah bir çocuğu var. Yani artık olay kişisel. Çocuğu Archie’nin ailede diğer çocuklardan farklı muamele görmesi onun gözünü açtı.”