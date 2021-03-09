Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Nijer'de 2018'de kurduğu hava üssünü büyütmeye devam ettiği tespit edildi.

The New York Times'ın haberine göre, elde edilen yeni uydu görüntüleri, Nijer'in Dirkou kentindeki hava üssünün 2018'den bu yana önemli ölçüde büyüdüğünü gösterdi.

Görüntülerde, askeri üsse daha uzun bir pist eklendiği ve güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı belirlendi.

Yeni görüntülerde, ilk kez, üsten uçan bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı da görüldü.

CIA'in üssü, Nijer'de Ekim 2017'de 4 Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili faaliyet yürütmek El Kaide, DEAŞ ve bölgede faaliyet gösteren diğer aşırılık yanlısı gruplara sığınak haline gelen güneybatı Libya ile daha yakından ilgilenmek için kurduğu kaydediliyor.

Teşkilatın operasyonlarına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmazken insansız hava araçları gözlemi yaptığı ifade ediliyor.

İsmini açıklamayan bir ABD'li yetkili, Dirkou'daki hava üssünün ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri üs olarak gösterildiğini söyledi.

CIA sözcüsü Timothy L. Barrett, üsle ilgili yorum yapmaktan kaçınırken ABD Afrika Komutanlığı sözcüsü Nicole Kirschmann, söz konusu üssün "kalıcı olmayan bir üs" olduğunu ve büyütüldüğüne dair bilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Afganistan gibi savaş bölgeleri dışında şüpheli teröristlere yönelik insansız hava araçları saldırılarını geçici olarak sınırlandırdığı belirtiliyor.