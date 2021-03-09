Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hunt'ın hafta sonu yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı AstraZeneca aşısı olduğu ancak mevcut sağlık durumunun aşıyla bağlantılı olduğunun düşünülmediği kaydedildi.

ABC News'daki habere göre, enfeksiyon şüphesiyle bir gece hastanede kalması beklenen Hunt'a antibiyotik tedavisinin başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık durumu nedeniyle izne ayrılan Hunt'ın en kısa zamanda iyileşeceğinin beklendiği ifade edildi.

Hunt, 7 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AstraZeneca aşısı olduğunu duyurmuştu.