Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping’den sonra ikinci başkomutan General Xu Qilian, Çin’in Tukidides Tuzağı’na hazır olması gerektiğini söyledi. Bu ifade Çin ile ABD arasında savaşa işaret ediyor. South China Morning Post gazetesine beyanat veren Xu, “Tukidides Tuzağı ve sınır problemleri göz önüne alındığında ordu askeri kapasitesini artırmalıdır. Savaş yöntemlerinde ve becerilerinde atılımlar yapmalı ve askeri modernizasyon için sağlam bir temel oluşturmalıyız" dedi. Komünist Parti’nin en üstteki 25 üyesinden biri olan Xu, halihazırda dünyanın en büyük ordusuna sahip Çin’de, askeri harcamaları daha da artırmak istiyor. Çin’in birkaç sene içinde ekonomide de ABD’yi geçmesi bekleniyor. ABD’de Başkan Joe Biden, Pekin’in Washington'un “en ciddi rakibi” olduğunu ifade etmiş ve Donald Trump tarafından bu ülkeye karşı uygulanan sert yaklaşımı sürdüreceğine işaret etmişti.