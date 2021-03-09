Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 124 bin 797'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 766 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 228 bin 998'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 22,5 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1,1 milyon kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

"Pandemi bitmedi"

İngiltere'de Covid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların kaldırılması planlanırken, İngiltere'nin Baş Tıbbi Danışmanı Chris Whitty, "Pandeminin bittiğini düşünmeyin" uyarısında bulundu. Whitty, "Pek çok insan pandeminin bittiğini düşünebilir. İşlerin ne kadar çabuk kötüye gidebileceğini unutmak kolay" dedi.mWhitty, "Kısıtlamaları aniden kaldırırsak, vaka sayılarında yeniden önemli bir artış kaydedeceğiz" ifadelerini kullandı. Whitty, bunun tehlikeli olduğunu ve henüz aşılanmamış savunmasız insanların hayatını riske atacağını belirtti.