Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 72 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 24 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin 5 bin 46'ya yükseldiği, hastalığa yakalananların 442 bin 202'ye çıktığı, iyileşenlerin de 478 bin 375 kişi olduğu kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 12 kişi daha vefat etti, 508 yeni vaka tespit edildi, 664 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 695'e, vaka sayısı 486 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı da 473 bin 473'e ulaştı.