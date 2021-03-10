Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamayacak. Daha önce eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ve Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan, eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari adaylığını açıklamıştı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad ve Eski Eğitim ve Öğretim Bakanı Hamid Rıza Hacıbabayi de cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.