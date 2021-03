Türkiye Gazetesi

Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti. Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 972 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 268 bin 370’e ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte 70 bin 764 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 11 milyon 122 bin 429 oldu. Ülkenin Sao Paulo eyaletinde de Covid-19’a bağlı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçerken, son 24 saatte salgın nedeniyle 517 kişinin yaşamını yitirmesi ile toplam can kaybı sayısı 62 bin 101 oldu.



Johns Hopkins Üniversitesinden alınan verilere göre, Brezilya, ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada en fazla vaka sayısı kaydedilen üçüncü ülke.