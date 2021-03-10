Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere hükumetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, yapılan tüm modellemelerin, yüksek oranda aşılama yapılsa bile Covid enfeksiyonlarının, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yükseleceğini gösterdiğini söyledi. Whitty, ya Covid-19’un aşı olmamış kişileri bulması ya da aşının işe yaramaması sebebiyle ülkede yine on binlerce kişinin öleceğini ifade etti. Covid-19’da sene sonunda üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirten İngiliz yetkili, en hassas durumdaki kişilerin aşılanmış olmasından dolayı bu dalganın, kışın yaşadığımız kadar zorlu olmayacağını öne sürdü. İkinci dalganın başladığı eylül ayından bu yana ülkede 80 binden fazla kişi Covid-19’da öldü. Hükumetin koronavirüs tedbirlerine riayet etmesini “şiddetle tavsiye ettiğini” ifade eden Profesör Whitty, “Çok hızlı açılırsanız, çok daha fazla insan ölür” uyarısında bulundu.