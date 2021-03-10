ABD’de yüzleri maskeli soyguncular 24 Şubat’ta silahla Lady Gaga’nın köpek bakıcısı Ryan Fischer’e (30) saldırmış, ünlü şarkıcının iki köpeğini çalarak kaçmıştı. Lady Gaga köpekleri Koji ve Gustav’ı getirene 500.000 dolar ödül vereceğini açıklamış, ertesi gün bir kadın Los Angeles polisine gelerek köpekleri teslim etmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis, kadının da soyguncularla irtibatlı olabileceğinden şüpheleniyor. Los Angeles polisi bu yüzden Lady Gaga’dan para ödülünü şimdilik vermemesini istedi.
Polisten Lady Gaga’ya çağrı: 500.000 dolar para ödülünü verme!
10.03.2021 - 12:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de yüzleri maskeli soyguncular 24 Şubat’ta silahla Lady Gaga’nın köpek bakıcısı Ryan Fischer’e (30) saldırmış, ünlü şarkıcının iki köpeğini çalarak kaçmıştı.
Etiketler : lady gaga,köpek,polis,
773588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/773588.aspx
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