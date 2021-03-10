Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​ABD’de yüzleri maskeli soyguncular 24 Şubat’ta silahla Lady Gaga’nın köpek bakıcısı Ryan Fischer’e (30) saldırmış, ünlü şarkıcının iki köpeğini çalarak kaçmıştı. Lady Gaga köpekleri Koji ve Gustav’ı getirene 500.000 dolar ödül vereceğini açıklamış, ertesi gün bir kadın Los Angeles polisine gelerek köpekleri teslim etmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis, kadının da soyguncularla irtibatlı olabileceğinden şüpheleniyor. Los Angeles polisi bu yüzden Lady Gaga’dan para ödülünü şimdilik vermemesini istedi.