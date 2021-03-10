Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aniden bir resif köpek balığı balıkçılardan birinin bacaklarına saldırdı. Josh, “Defol! Defol buradan!” diyerek oltanın sapıyla saldırıyı püskürtmeye çalıştı. Köpek balığı bu sefer de olayı filme alan diğer balıkçıya saldırdı. Saldırıyı tekme atarak önleyen Kane de, “Köpek balıkları ne avlarsak yiyor. Bu kez bizi hedef aldı” dedi. Kısa süreli dehşet yaşatan köpek balığı daha sonra derin sulara doğru ilerleyip gözden kayboldu.