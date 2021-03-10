Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

75 yaşındaki Rita Meredith’in İngiltere’nin ilk kadın atlı polisi olduğu sanılıyor. Meredith, uzun süredir Avustralya’da Newcastle hastanesinde bulunuyor ve kendisine sürekli sakinleştirici veriliyor. İyileşme ümidi olmayan hastanın son dileği, çok sevdiği atları görmekti. NSW Atlı Polis birliği, kadının isteği üzerine atlarıyla beraber hastaneye iki polis gönderdi. Atları görünce çok sevinen ve bir süre yattığı yerden atları okşayan yaşlı kadının çok mutlu olduğu görüldü. Oğlu Robert Parnaby, “Polislerin 5 saatlik yoldan geldiğine inanamadı. Çok duygulandı. Atları elmayla besledi” dedi.