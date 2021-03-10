Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal Kızılhaçının başkanlığına kadar yükseldiği kariyerini ve bugünkü kadın hareketlerini anlattı.

Kariyerine Sosyal İşler Kurumunda başlayan Ba, çeşitli pozisyonlarda bulunduktan sonra Senegal Kızılhaçı bünyesinde çalışmaya başladığını dile getirdi.

Ba, Senegal Kızılhaçının 1962'de faaliyete başladığını belirterek kendisinin de 59 yıllık süre içinde yönetime gelen ikinci kadın başkan olduğunu hatırlattı.

Afrika kıtasında 80'li yıllarda çok güçlü kadın başkanlar olduğunu belirten Ba, Senegal Kızılhaçı'nın ilk kadın başkanının da Siga Seye Coulibaly (1983-1989) olduğunu anımsattı.

Ba, kadın yöneticilerin her alanda fark oluşturduğunu belirterek şunları şu değerlendirmede bulundu:

"Kadınların yönettiği tüm ulusal şirketler ve kurumlar çok iyi işliyor. Hem uluslararası arenayı biliyoruz ama daha da önemlisi yerel meselelere daha hakimiz. Kadınlar hayatın çok içinde, dolayısıyla sokakta ne olup bittiğine daha vakıflar, sokağı okuyabiliyorlar. Üstelik halkı ilgilendiren konularda ve dahası insani konularda daha hassaslar."

"Kadınların ilk evliliği diplomalarıyla olmalı"

Ba, kadınların doğdukları andan itibaren toplumda birçok rol üstlendiklerini, bu rollerin de en sonunda kadınları "yöneticiye" dönüştürdüğünü dile getirdi.

Kendi yaşamından örnekler veren Ba, kendisinin 6 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olduğunu ve küçük yaştan itibaren kardeşlerine bakarak bir nevi yönetmeyi ve idare etmeyi öğrendiğini kaydetti.

Ba, 1974'te faaliyete giren ve bugün 500 kadın derneğini bir araya getiren Senegal Kadın Dernekleri Federasyonunun kurucu üyesi olduğuna işaret ederek kadının ekonomik bağımsızlığı konusunun kendi yaşamında da önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Federasyon sayesinde kadınların, yaşadıkları zorlukları paylaşarak bazı sorunların sadece onların başına gelmediğini anladığını kaydeden Ba, "O federasyon bize kendimizi ifade etme imkanı verdi. Baktık ki hepimiz benzer sorunlar yaşıyoruz. Benim öyküm de birçok Senegalli kadınınkinden farklı değildi. Bu örgütlenme bize güç verdi. Ekonomik bağımsızlığın önemini gösterdi.Benim için bir kadının ilk evliliği diplomasıyla olmalı. Bir meslek sahibi olduktan sonra ikinci evliliğini yapabilir." diye konuştu.

"Bizi camiye kim götürecek sorusu beni mahvetti"

Ba, eşini 39 yaşında kaybettiğini ve en küçüğü 3 yaşında 3 çocukla zorlu bir mücadelenin içine girdiğini dile getirdi.

Eşini ramazan ayında kaybeden Ba, çocuklarıyla yaşadığı bir diyaloğu şöyle aktardı:

"Bir anda hem ana hem baba olmuştum. İş hayatım devam ediyordu. Rahmetli eşim benim çalışmamı başından beri desteklemiş ve bana bu konuda çok büyük kolaylıklar sağlamıştı ancak bana destek olacak kimse yoktu artık. Eşimi Ramazan Bayramı'ndan kısa süre önce kaybetmiştim. Senegal'de gelenektir, erkek çocukları bayram namazlarına babalarıyla giderler. O bayram oğullarım 'Bizi camiye kim götürecek peki' diye sordu. İşte o soru beni mahvetti. Bugün 70 yaşındayım. O soru aklıma geldikçe hala gözlerim doluyor."

"Her kadın hayata katkı sunmalı"

Ba, kadınların iş hayatına katılmasının aile kurumuna da fayda sağladığını vurgulayarak ekonomik bağımsızlığı olan kadının kendine güvendiğini ve dolayısıyla daha sağlıklı nesiller yetiştirdiğini söyledi.

Ekonomik bağımsızlığın yalnızca eğitimle elde edilmeyeceğini, her kadının muhakkak yaşama kendi ölçüsünde katkı sunabileceğinin altını çizen Ba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz eşit doğuyoruz. Kız ve erkek bebeklerin yüzünü birbirinden ayıramazsınız. Ruhlarımız da aynı. Kadın ya da erkek olmadan önce insanız. O eşit doğan bebekler büyüdükçe toplum tarafından farklı roller üstlenmek zorunda kalıyor. Kadın birçok sorumluluğu yüklenirken erkeğin aileye en önemli katkısı maddi düzeyde oluyor. Bu rollerin eşitlenmesi gerektiğine inanıyorum. İlim Çin'de dahi olsa gidip alınız' diyen bir peygamberin ümmetiyiz ancak ilim demek sadece eğitim ya da okul demek değil. Evet diplomanız size belki iş bulmanız konusunda yardım eder ama yaşamda her seviyeden kadının yapacağı bir şeyler muhakkak var. Kakao çekirdeği toplayan kadın da hemşire olmuş bir kadının da sunduğu katkı çok önemli. Ayrıca tüm ulusal şirket ve kuruluşlara sesleniyorum; kadın yöneticilere yer açın. Çünkü kadınlar büyük değişimlere imza atıyor."