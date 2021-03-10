Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 11 Mart 2020'de Covid-19'u salgın ilan etmesinden bu yana geçen bir yılda, virüsün küresel ekonomiyi alt üst ettiği ve tahvillerdeki artışla birlikte kredi düşüşünü tetiklediği anımsatıldı.

Covid-19 salgınının hala birçok sektör ve ülke için önemli kredi riskleri oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, ancak bu yıl 2020'ye kıyasla daha az derecelendirme eylemi gerçekleşmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Salgının azaldığı ancak Kovid-19'un ortadan kalkmayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Çoğu ekonomi 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönmeyecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, salgın hafifledikten sonra politika eylemlerinin ekonomik faaliyeti ve finansal piyasaları desteklemeye devam edeceği aktarıldı.