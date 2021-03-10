Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 361 bin 40 korona virüs testi yapıldığı ve 22 bin 409 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 123 bin 368’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 332 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 811’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 752 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 487 bin 74’e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 71 kişi artarak 2 bin 827 oldu.

70 yaş üzerinin aşılanmasına başlanıyor

İtalya’da perşembe günü 70-80 yaş grubunun Covid-19’a karşı aşılanmasına başlanacak. Mart ayı sonuna kadar ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılacak olan 4 milyon doz Pfizer-BioNTtech aşısının 532 bin dozunun İtalya’ya teslim edileceği açıklandı.