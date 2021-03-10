İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 361 bin 40 korona virüs testi yapıldığı ve 22 bin 409 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 123 bin 368’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 332 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 811’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 752 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 487 bin 74’e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 71 kişi artarak 2 bin 827 oldu.
70 yaş üzerinin aşılanmasına başlanıyor
İtalya’da perşembe günü 70-80 yaş grubunun Covid-19’a karşı aşılanmasına başlanacak. Mart ayı sonuna kadar ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılacak olan 4 milyon doz Pfizer-BioNTtech aşısının 532 bin dozunun İtalya’ya teslim edileceği açıklandı.