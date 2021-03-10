Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ilk sanal stratejik danışma grubu toplantısını yarın gerçekleştireceği duyuruldu. Açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın başkanlık edeceği toplantının bölgesel konulara odaklanacağı belirtildi.