Kıbrıs meselesinde, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ve kararlarının dışındaki çözümü sağlamaya yönelik tüm girişimleri şiddetle reddettiklerini ifade eden Maio, İtalya'nın 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferansı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine atıfta bulunan Maio, İtalya'nın, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın bölgedeki haklarının ihlal edilmemesi konusunda desteğinin altını çizdi. Maio, Rum kesimi ile İtalya'nın ikili ilişkilerini "mükemmel" olarak tanımlayarak, Rum kesimi ile aralarındaki iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Christodoulides ise son yıllarda İtalyan enerji şirketi ENI'nın Kıbrıs Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde gaz aramalarına başlamasıyla ikili ilişkilerin daha da geliştiğini söyledi.
İtalya: Kıbrıs’ta BM dışında tüm girişimleri reddediyoruz
11.03.2021 - 04:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret ederek, Rum lider Nikos Anatasiadias, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Speharile bir araya geldi.
Etiketler : İtalya,Kıbrıs Rum Kesimi,BM,
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