Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubun Silikon Vadisi güvenlik firması Verkada'yı hedef aldığını, 'süper yönetici' hesabının kullanıcı adını ve şifresini ele geçirerek sisteme sızdıklarını açıkladı. Hacker’lar arasında yer aldığını iddia eden yazılım mühendisi Tillie Kottmann, "Yöneticinin kullanıcı adı ve şifresini web'de bulduk” açıklaması ise çok konuşuldu. Bilgisayar korsanları Tesla fabrikalarındaki ve depolarındaki 200'den fazla kameraya ek olarak okullardan, hastanelerden psikiyatri koğuşları ve bir dizi hapishaneden alınan güvenlik görüntülerini yayınladı. Ayrıca Alabama, Huntsville'deki Madison County Hapishanesinde yüz tanıma teknolojisini kullanan 330 güvenlik kamerası da hack’lendi. Bilgisayar korsanları, şüphelilerle polis görüşmelerinin seslerine de eriştiklerini duyurdu. Massachusetts'teki bir karakolda sorgulama görüntülerini yayınlayan korsanlar, Florida’daki Halifax Health'in tıbbi tesislerinin de videosunu yayınladı.