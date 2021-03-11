Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 17 Şubat'ta ilk Covid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana aşı yapılan kişi sayısı 360 bin 635'e ulaştı.

Ülkede en çok aşının yapıldığı yerler, 69 bin 551'le başkent Bogota, 39 bin 546'yla Valle del Cauca eyaleti, 37 bin 88'le Antioquia eyaleti ve 21 bin 119 aşıyla Amazonas eyaleti oldu.

Kolombiya'ya, en son Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 920 bin 615 doz aşı gelmişti.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 285 bin 960 kişi, Covid-19'a yakalandı, 60 bin 773 kişi hayatını kaybetti.