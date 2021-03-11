Yerel basın, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde bugün 7 kişinin öldüğünü duyurdu.
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde 7 kişi öldü
11.03.2021 - 11:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yerel basın, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde bugün 7 kişinin öldüğünü duyurdu.
Etiketler : myanmar,darbe karşıtı gösteri,
773811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/773811.aspx
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