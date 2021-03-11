Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bağırsak kanserinin teşhis ve tedavisinde devrim yapacak, içinde bir kamera olan hap test ediliyor. Kolon kapsül endoskopisi denilen hap, 11.000 hasta üzerinde denenecek. Yutulduğunda tüm sindirim sisteminin fotoğrafını çekecek hap, hastalık emareleri arayacak. Hap 5 saat içinde sonuç verecek. Başarılı olması halinde hap, hastalar için zorlu endoskopi ve kolonoskopi yöntemlerinin sonu olacak. İngiltere Bağırsak Kanseri Araştırmaları kurumunun baş yöneticisi Genevieve Edwards, “Bu, bağırsak kanseri semptomları olan kişiler için büyük bir fark oluşturma potansiyeline sahiptir” dedi. Bağırsak kanserinde erken teşhis çok önemli ama hastalar rahatsız edici teşhis süreçlerinden dolayı buna pek yanaşmadığı için ancak ileri safhalarda hastalık tespit edilebiliyor, bu da tedavide müspet sonuç alma ihtimalini azaltıyor. Yeni geliştirilen kapsülle hastalar, hastaneye gitmeden günlük hayatlarına devam edebiliyor. Büyük bir vitamın hapı büyüklüğündeki kameralı cihaz, içeriden 400.000 görüntü alıyor, bu da kanser, bağırsak iltihabı ya da diğer bağırsak hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor. Bilgiler, hastanın beline takılmış cihaza gidiyor. Doktorlar daha sonra görüntüleri indirerek bir anormallik varsa bunu röntgen veya kolonoskopiye kıyasla çok daha erken teşhis ediyor. Kapsül, daha sonra boşaltım sistemi yoluyla vücuttan atılıyor.