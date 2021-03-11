Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Sussex Aile Mahkemesi, 17 yaşındaki erkek çocukla 13 yaşındaki kız kardeşinin, obez oldukları için annelerinden alınıp evlatlık verilmesine karar verdi. Bu, ülkede obezlikten dolayı çocukların ailelerinden alındığı ilk vaka oldu. Çocuklar devlet tarafından spor salonlarına kaydedilmiş, Weight Watchers kurumu tarafından kilo verme programına sokulmuş ama tüm çabalara rağmen kilo vermemişti. Çocukların “düşünceli, zeki ve anlayışlı” olduklarını ifade eden bölge hakimi Gillian Ellis, ailede kalmaları halinde “sağlıklarının ihmal edileceği ve çocukların kilo almaya devam edeceğini” gerekçe göstererek onların bir koruyucu aileye verilmesi gerektiğine hükmetti. Hakim Ellis, annenin çocukların karantinadan dolayı yeterince spor yapamadıkları savunmasını da kabul etmedi ve “Çocuklar evde de spor yapabilir ya da dışarıda yürüyüşler yapabilirlerdi” dedi.