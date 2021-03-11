Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşuyor.

Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı." dedi.