Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşuyor.
Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı." dedi.
BAŞA DÖN
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşuyor.
Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı." dedi.
Etiketler : Sergey Lavrov,Rusya,Türkiye ve Katar,Suriye,