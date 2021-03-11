Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Vuhan kentinden dünyanın birçok ülke ve bölgesine yayılarak "salgına" dönüşen Kovid-19'un, Asya sınırlarını aşıp halk sağlığını küresel çapta tehdit etmeye başlamasıyla, dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlendi, salgının kontrol altına alınması ve önlenmesine yönelik tedbirler, bütün ülkelerin ana gündemi haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart 2020’de Kovid-19’un yayılma hızının alarm verici düzeyde olduğunu belirterek, Kovid-19'u resmen "salgın" ilan etti.

AA muhabirinin, Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verileri yayımlayan "Worldometers" sitesinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19’un 2019 sonunda Çin’de ortaya çıkışının ardından DSÖ Başkanı Ghebreyesus’un resmen "pandemi" ilan ettiği güne kadarki sürede 148 bin 678 vaka tespit edildi, 68 bin 311 kişi iyileşti, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti.

Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte 1 yılı aşkın sürede salgın nedeniyle 118 milyon 723 bin 992 kişi Kovid-19'a yakalandı, 2 milyon 633 bin 965 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, Kovid-19'a yakalanan 94 milyon 312 bin 350 kişi iyileşti.

"En çok vaka ve ölüm" ABD'de

Dünyadaki toplam vaka sayısının yarısına yakını ABD, Hindistan, Brezilya, İngiltere ve Rusya'da, toplam can kayıplarının neredeyse yarısı yine bu ülkelerde görüldü. Vaka sayısı 1 milyonun üzerinde olan ülke sayısı da 21’e ulaştı.

Vaka sayılarında zirveye oturan ABD'de 29 milyon 862 bin 124 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'yi 11 milyon 285 bin 561 ile Hindistan, 11 milyon 205 bin 972 ile Brezilya, 4 milyon 360 bin 823 ile Rusya, 4 milyon 234 bin 924 ile İngiltere, 3 milyon 963 bin 165 ile Fransa, 3 milyon 178 bin 442 ile İspanya, 3 milyon 123 bin 368 ile İtalya, 2 milyon 821 bin 943 ile Türkiye, 2 milyon 532 bin 855 ile Almanya, 2 milyon 285 bin 960 ile Kolombiya, 2 milyon 169 bin 694 ile Arjantin, 2 milyon 144 bin 558 ile Meksika, 1 milyon 849 bin 424 ile Polonya, 1 milyon 715 bin 162 ile İran, 1 milyon 524 bin 174 ile Güney Afrika, 1 milyon 425 bin 522 ile Ukrayna, 1 milyon 398 bin 578 ile Endonezya, 1 milyon 403 bin 722 ile Peru, 1 milyon 365 bin 724 ile Çekya ve 1 milyon 133 bin 474 ile Hollanda izliyor.

Yine Kovid-19'dan en fazla ölüm ABD'de yaşandı. ABD'de 542 bin 191 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

ABD'den sonra en fazla ölümün görüldüğü ülkeler şöyle sıralanıyor:

"Brezilya (270 bin 917), Meksika (192 bin 488), Hindistan (158 bin 213), İngiltere (124 bin 987), İtalya (100 bin 811), Rusya (90 bin 734), Fransa (89 bin 565), Almanya (73 bin 276), İspanya (71 bin 961), İran (60 bin 928), Kolombiya (60 bin 773), Arjantin (53 bin 359), Güney Afrika (51 bin 15), Peru (48 bin 323), Polonya (46 bin 373), Endonezya (38 bin 49), Türkiye (29 bin 227), Ukrayna (27 bin 685), Çekya (22 bin 624), Hollanda (15 bin 948)"

İyileşen sayısında da ABD zirvede

Kovid-19'a yakalanıp iyileşen hasta sayısında da yine ABD zirvede yer alıyor. Ülkede, 20 milyon 640 bin 270 kişinin Kovid-19'u atlattığı ifade ediliyor.

Sağlığına kavuşan kişi sayısında ABD'yi, 10 milyon 938 bin 146 ile Hindistan, 9 milyon 913 bin 739 ile Brezilya, 3 milyon 959 bin 533 ile Rusya, 3 milyon 348 bin 489 ile İngiltere, 2 milyon 823 bin 433 ile İspanya, 2 milyon 649 bin 862 ile Türkiye, 2 milyon 535 bin 483 ile İtalya, 2 milyon 337 bin ile Almanya, 2 milyon 187 bin 473 ile Kolombiya, 1 milyon 961 bin 640 ile Arjantin, 1 milyon 685 bin 996 ile Meksika, 1 milyon 516 bin 540 ile Polonya, 1 milyon 464 bin 268 ile İran, 1 milyon 445 bin 979 ile Güney Afrika, 1 milyon 294 bin 623 ile Peru, 1 milyon 224 bin 603 ile Endonezya, 1 milyon 210 bin 246 ile Ukrayna, 1 milyon 178 bin 832 ile Çekya, 269 bin 19 ile Fransa takip ediyor.

İlk 10 ülkede vakaların nüfusa oranı

Vaka sayısında ilk 10'a giren ülkelerde vaka sayıları ABD'de nüfusun yüzde 8,9'una, Hindistan'da yüzde 0,8'e, Brezilya'da yüzde 5,2'ye, Rusya'da yüzde 2,9'a, İngiltere'de yüzde 6,2'ye, Fransa'da yüzde 6'ya, İspanya'da yüzde 6,7'ye, İtalya'da yüzde 5,17'ye, Türkiye'de 3,3'e ve Almanya'da yüzde 3'üne denk geliyor.

Dünyada salgının ortaya çıkışının ardından başlatılan aşı çalışmalarında Çin, ABD, Rusya ve Hindistan’ın ürettiği aşılar acil kullanım onayı çerçevesinde hastalara vurulmaya başlandı.

İnsanlığın salgından çıkış umudu olan aşılama çalışmalarında bugüne kadar 300 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.