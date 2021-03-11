Olay sebebiyle sunucu ve yorumcularla birlikte milyonlarca kişi de evlerinde büyük şok yaşadı. Paniğin ardından sunucu yayına reklam arası verdi. Büyük şans eseri olayı hafif yaralarla atlatan Orduz, çekilen görüntüleri Twitter’da 12.500 takipçisiyle paylaştı. Büyük ilgi gören tweetinden sonra iyi olduğuna dair bir mesaj yayımlayan Orduz, “Yayını seyreden ve beni merak edenler için açıklıyorum. Detaylı tıbbi muayenelerden sonra tanrıya şükür iyiyim. Sadece bir morartı ve buruna bir darbe (kırılma yok). Selamlar ve teşekkürler” ifadesini kullandı.
Canlı yayında dekor, spor yorumcusunun üzerine düştü
11.03.2021 - 15:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kolombiya ESPN stüdyosunda dekor olarak kullanılan dev metal parçası canlı yayın sırasında spor yorumcusu Carlos Orduz’un üzerine devrildi.
Etiketler : sunucu,kolombiya,set kazası,
773866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/773866.aspx
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