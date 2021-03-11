Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sebebiyle sunucu ve yorumcularla birlikte milyonlarca kişi de evlerinde büyük şok yaşadı. Paniğin ardından sunucu yayına reklam arası verdi. Büyük şans eseri olayı hafif yaralarla atlatan Orduz, çekilen görüntüleri Twitter’da 12.500 takipçisiyle paylaştı. Büyük ilgi gören tweetinden sonra iyi olduğuna dair bir mesaj yayımlayan Orduz, “Yayını seyreden ve beni merak edenler için açıklıyorum. Detaylı tıbbi muayenelerden sonra tanrıya şükür iyiyim. Sadece bir morartı ve buruna bir darbe (kırılma yok). Selamlar ve teşekkürler” ifadesini kullandı.