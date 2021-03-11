Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, koronavirüsün Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden çıktığına dair bakanlıkta “oldukça iyi gözden geçirilmiş önemli deliller olduğunu” söyledi. Çin’in hiçbir şekilde denetlenmeden virüs araştırmaları yapmasının tehlikelerine işaret eden Pompeo, çalışmaların devam etmesi halinde dünyada yeni salgınlar baş gösterebileceğini, bu konuda “yüksek risk” bulunduğunu ifade etti. Eski bakan, “Joe Biden yönetimi, bilim adamlarının gelip laboratuvarlarda gerçekten neler yapıldığını yerinde görmelerine Çin Komünist Partisi tarafından izin verilmesini sağlamalıdır” dedi.