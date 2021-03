Türkiye Gazetesi

İngiltere’de University College London kurumunda görev yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Andrew Hayward, Kovid aşısının aşılara rağmen her kış görüleceğini ve ülkede her sene on binlerce kişinin ölümüne yol açacağını söyledi. İngiltere hükumetine danışmanlık yapan Hayward, aşıların en azından ölümlerin yüz binlere çıkmasını önleyeceğini ifade etti. Profesör, “On binlerce ölüm kulağa korkunç geliyor ama bu, gripten dolayı pek alışılmadık bir durum değil. Biz her sene grip ve solunum yolları enfeksiyonlarından bu ölçüde kayıp veriyoruz” dedi. Her sene İngiltere ve Galler'de yaklaşık 10.000 kişi gripten ölüyor. Bu, bazı senelerde 20.000’lere kadar çıkabiliyor. İngilizlerin bir kısmının aşı yaptırmaması ve aşıların yüzde 100 etkili olmaması da ölümlerin tamamen önlenemeyeceği anlamına geliyor. Virüsle ilgili olarak ortaya çıkabilecek yeni varyantların da aşıların etkinliğini azaltabileceği ifade ediliyor.