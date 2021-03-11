Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka'daki Covid-19 aşılamalarında görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı birçok Avrupa ülkesinde askıya alınmıştı. İtalya’nın Siracusa kentinde pazartesi sabahı aşı olan Stefano Paterno isimli asker, 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Otopsi yapılacak

Paterno, AstraZenaca Covid-19 aşısı olduktan sonra pazartesiyi salıya bağlayan gece kalp problemi nedeni ile sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Siracusa Savcılığı, 43 yaşındaki askerin ölümünü hakkında soruşturma başlattı. Paterno’nun kesin ölüm nedenini belirlemek için cuma günü otopsi yapılacak.

Sağlık problemi yoktu

Paterno’nun avukatı ve ailesi, hayatını kaybeden askerin kronik bir hastalığının olmadığını ve aşı öncesi sağlık problemi yaşamadığını belirtti.

AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı

İtalya İlaç Ajansı AIFA tarafından yapılan açıklamada ise, Paterno’ya yapılan AstraZeneca aşısının bulunduğu sevkiyattaki aşıların kullanımının askıya alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Bazı ciddi advers olayların bildirilmesinin ardından AIFA, önlem olarak bu partinin ulusal topraklarda kullanımına yasak getirmeye karar verdi" denildi. AIFA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile koordineli olarak "gerekirse daha fazla önlem alma hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.

Catania kentinde, aynı sevkiyattan çıkan AstraZeneca aşısı vurulan 50 yaşındaki bir polis memuru da 12 gün önce hayatını kaybetmişti.