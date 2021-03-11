Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 166 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 990 bin 331’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 265 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 89 bin 830'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 992'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 858 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 4 milyon 164 bin 418 kişiye tek doz aşı, 2 milyon 32 bin 791 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.