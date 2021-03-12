Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun (AP) Bahreyn'deki insan hakları ihlallerine ilişkin kararı kınadı.

Açıklamada, kararın Bahreyn'in "itibarını sarsmaya yönelik yanlış bilgilere dayandığı ve hatalarla dolu olduğu" belirtilerek, Bahreyn yetkilileriyle iletişime geçmeden alınan karardan "şaşkınlık duyulduğu" ifade edildi.

Bahreyn'in "insan hakları konusunda kaydettiği ilerlemenin göz ardı edildiği" kaydedilen açıklamada, karardan "derin üzüntü duyulduğu" vurgulandı.

AP'den Bahreyn'in insan hakları ihlallerine yönelik karar

AP kabul ettiği kararla, Bahreyn'den insan hakları ihlalleri için tazminat ödemesini ve tüm idam cezalarını gözden geçirmesini istedi.

Kararda, Bahreyn'in idam cezaları ve işkence gibi insan hakları ihlalleri yaptığı, insan hakları savunucularının baskıya maruz kaldığı ifade edildi.