Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak merkezî yönetimi PKK terör örgütüne Sincar'ı boşaltması için 24 saat süre tanıdı. Terör örgütüne PKK’ya verilen süre dün saat 15.00'te doldu. Bu gelişmenin ardından Irak ordu güçleri ile asayiş birimleri şehir merkezine girdi. Sincar’ın girişi Hanesur bölgesinde Bağdat’a bağlı 15 ve 20’nci kolordu askerlerinin şehir merkezine yürüyüşü PKK militanları tarafından engellendi. İlk iki kontrol noktasını aşan Irak askerlerinin üzerine kışkırttığı sivilleri salan PKK terör örgütü ordu araçlarını taşladı, askerlere saldırdı.

RESMÎ KURUMLARI BOŞALTIN

Bölgeye sevk edilen askerler yanında Iraklı sivil yöneticiler ve istihbarat görevlileri PKK'nin beş yıldır işgal altında tuttuğu bütün resmî kurumları boşaltmasını istedi. Öncelikli olarak Emniyet Müdürlüğünün teslim edilmesini isteyen Iraklı yetkililere PKK’nın cevabı ‘Hiçbir biçimde kurumları ve Sincar'ı boşaltmıyoruz’ oldu. Ardından örgüt tarafından ilçeye taşınan siviller ve sivil elbise giyen örgüt mensupları askerî konvoyların önünü keserek ilerlemesine izin vermedi. Irak istihbaratı olaya karışanların Sincar dışından getirilen PKK’lılar olduğunu rapor etti.

‘ORDU, SİVİLLERİ VURDU’ TAHRİKİ

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman, Sincar'da yaşanan olayı örgütlü bir provokasyon olarak nitelendirdi. Seman, PKK’nın silahsız hâlde ileri sürdüğü insanları öldürtmeye çalıştığını ve bunu ‘Ordu, sivilleri katlediyor’ şeklinde kullanmak istediğini söyledi.

Bağdat’ın daha önce de iki defa PKK'ya süre tanıdığına dikkat çeken Seman, “Bu sürece Haşdi Şabi unsurları da PKK lehine müdahil durumda” ifadelerini kullandı.

Seman sözlerini şöyle sürdürdü: Teröristlere ‘Sincar’dan çıkmayın’ diyorlar. Yaşanan kaosun ciddi bir askerî müdahale olmadan çözülmesi çok zor. Bu noktada Türk ordusu sadece Sincar ve bölgenin değil, Suriye, İran, Irak ve Türkiye'nin istikrarı için anahtar rol oynayacak. Belki de önümüzdeki günlerde Sincar, uluslararası bir güce devredilecek. Bu da oldukça tehlikeli bir durum ve Irak’ı uluslarası kamuoyunun önünde zayıf düşürür ve Irak’ın komşu ülkelerle olan siyasi ilişkilerini derinden zedeler.