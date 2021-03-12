Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 12.834 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 545 bin 781’e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 73.062'ye yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 345 bin 600 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 127.119 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.04 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2766, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 1579 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82.71 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 8 milyon 431 bin 264 kişi aşılanırken, 2 milyon 674 bin 692 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.