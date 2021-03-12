Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eser, 100 dolardan satışa çıkarılmıştı. JPG dosyası şeklindeki eser, 5.000 ayrı resmin bir araya getirilmesiyle oluştu. Kolaj, her gün bir resim yapılmasıyla 13 senede meydana geldi. Beeple, satış sonrası yaşayan en kıymetli 3 sanatçı arasına girdi. 39 yaşındaki sanatçının 6 ay önceki müzayedede tek bir eseri bile satılmamış, Amerikalı sanatçı da sosyal medyada bundan duyduğu üzüntüyü ifade etmişti. Beeple, tamamen dijital ilk eser satışının yanı sıra Christie’s müzayede evine kriptoyu getiren isim olarak da tarihe geçti. Ödeme de tarihte ilk kez kripto para ile yapıldı.