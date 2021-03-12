Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O sırada iki müşteri, hayvanlarına baktırmak için bekliyordu. Köpek etrafına bakınıp otururken tezgahın arkasında duran veteriner Dayse Silva gelerek onu muayene etti. Veterinerin, köpeğin hasta olduğunu belirlemesi sonrası ileri tetkiklerde köpeğin genital bölgesinde kanserli tümör tespit edildi. Silva, çok heyecanlı ve zeki olduğunu ifade ettiği köpeğe kemoterapi uygulamaya başladı. Veteriner, evine götürdüğü köpeğin acılarının dindiğini, durumunun iyiye gittiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntüleri ise görenlerin içini ısıttı.