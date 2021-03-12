Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da Hac ve Umre Bakanı Salih bin Tahir Benten görevden alındı. Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Bin Tahir Benten'in yerine Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu üyesi İsam bin Saad bin Said'i Hac ve Umre Bakanı olarak atadı. Bin Tahir Benten'in görevden alınma nedenine ilişkin net bilgi verilmezken, Hac ve Umre Bakanlığı’na getirilen Bin Said'in Devlet Bakanlığı görevine de devam edeceği duyuruldu.

Kral Selman ayrıca, Şeyh Ali bin Süleyman bin Ali el-Seavi'yi Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Şeyh Abdulaziz Dahilj’i ise Sivil Havacılık Kurumu Başkanı olarak atadı.