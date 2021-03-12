Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 369 bin 636 testte 26 bin 824 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 3 milyon 175 bin 807'ye ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 22 Ocak’tan bu yana yeniden 500 bini geçerek 509 bin 317 oldu. Yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 914'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 380 artarak 101 bin 564'e, iyileşenlerin sayısı 14 bin 443 artışla 2 milyon 564 bin 926'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 287 bin 9 oldu. Aşılananların 1 milyon 883 bin 632'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Salgın eğrisi yükseliyor

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık değerlendirme toplantısında, vaka sayılarının Avrupa’da düşüşe geçmişken İtalya’da yükseldiğine dikkati çekti.

Ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 1,6'ya çıktığı bilgisini veren Brusaferro, "Bu, artışın olduğu arka arkaya 6. hafta. Yayılmayı önleyici tedbirlerin uygulandığı Umbria ve Bolzano haricinde bütün bölgelerde artış söz konusu. Bu bölgelerdeki önlemler virüsün yayılmasını engellemede etkili olduklarını gösteriyor." dedi.

Brusaferro, artan vakalar sebebiyle yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının da kritik seviyeye yükseldiğini belirtti.