Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyonu geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 15 bin 560’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte, hastanede 223 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 809'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 33'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 749 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 4 milyon 569 bin 849 kişiye aşıların ilk dozu uygulanırken, 2 milyon 152 bin 380 kişi ise iki doz aşı oldu.
Fransa’da vaka sayısı 4 milyonu geçti
12.03.2021 - 23:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 15 bin 560’e ulaştı.
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyonu geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 15 bin 560’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte, hastanede 223 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 809'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 33'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 749 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Etiketler : fransa,korona,covid 19,
774180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/774180.aspx
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