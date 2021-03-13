Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan şoförün avukatı Sefen Guez Guez, “Müvekkilim 24 Ocak 2017'de otobüste yolcu bulunmadığı sırada araç içerisinde vakit namazını kıldı. Yapılan şikâyetin ardından müvekkilim dört yıl sonra işten atıldı. Polis Müdürü, dinî bir vecibe olan ve bütün Müslümanların her gün kıldığı namazı kamu güvenliğine tehdit olarak görüyor; namaz ve İslam’ı, terörle ilişkilendiriyor. Bu, apaçık İslam düşmanlığı. İşini geri almak için açtığı davada adaletin tecelli etmesini bekliyoruz” dedi.