Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan şoförün avukatı Sefen Guez Guez, “Müvekkilim 24 Ocak 2017'de otobüste yolcu bulunmadığı sırada araç içerisinde vakit namazını kıldı. Yapılan şikâyetin ardından müvekkilim dört yıl sonra işten atıldı. Polis Müdürü, dinî bir vecibe olan ve bütün Müslümanların her gün kıldığı namazı kamu güvenliğine tehdit olarak görüyor; namaz ve İslam’ı, terörle ilişkilendiriyor. Bu, apaçık İslam düşmanlığı. İşini geri almak için açtığı davada adaletin tecelli etmesini bekliyoruz” dedi.
Fransız adaleti! Namaz kıldığı için işten atıldı
13.03.2021 - 03:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da Charles de Gaulle Havalimanı’nda otobüste kıldığı namaz “radikalleşme işareti” olarak nitelendirilerek işine son verilen şoför, adalet arıyor.
Etiketler : Fransa,
774199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/774199.aspx
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