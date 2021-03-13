Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin, Yunanistan ordusuna çok sayıda askerî ekipman ve silah hibe edeceği haberlerine Washington'dan cevap gecikmedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, “İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) programı bir hibe değil satış programıdır ve Yunanistan bunun için kendi ulusal fonlarını kullanıyor” dedi.

Bazı zamanlarda EDA çerçevesinde satılan malzemelerin yenilenmesine dair maliyetlerin, ABD'nin güvenlik yardımı programı dâhilinde ABD tarafından karşılanabildiğini ifade eden yetkili, “Ama NATO ortaklarının genellikle böyle bir yardıma ihtiyaçları olmuyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin tıpkı Türkiye ile olduğu gibi Yunanistan ile de güçlü bir Dış Askerî Satış programı olduğuna dikkati çeken yetkili, diğer NATO ortakları ile olduğu gibi ABD'nin EDA programı çerçevesinde Yunanistan'a da malzeme verdiğini belirterek “Bu satış ve transferler, tıpkı Türkiye ve diğer bölgesel NATO müttefiklerimize yaptığımız satış ve transferler gibi NATO'nun ortak çalışabilirliğini, güney ve doğu Avrupa'daki ortak güvenliğimizi güçlendirmektedir” diye konuştu.

Yunan medyası, ABD’nin Yunanistan ordusuna, dokuz adet AH-64D Apache saldırı helikopteri, elli adet OH-58D saldırı helikopteri, üç yüz elli adet M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank, altmış adet MLRS paletliroketatar, yüz yirmi adet M-109A5 paletli Obüs tipi tank, 198/M-119 kısa menzilli top, HEMTT mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç hibe etmeyi planladığını iddia etmişti.