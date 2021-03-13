Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'ya ait Sputnik V aşısından 30 bin dozun 10 Mart Çarşamba günü ülkeye ulaşmasıyla birlikte başkentteki Kubbetul Menze Sahra Hastanesi çalışanları aşılandı.

54 yaşındaki hemşire Mehraziye el-Hemami, aşı olmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı konusunda Sağlık Bakanlığının tercihine güvendiğini söyledi.

Hemami, aşılamaya sağlık personelinden başlanmasının beyaz ordunun çabalarının onaylandığının göstergesi olduğunu savunarak, Kovid-19'la mücadelede çaba sarf etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Diğer bir sağlık görevlisi Amine Abdunnur da Tunusluları Sağlık Bakanlığına güvenmeye ve aşı olmaya davet etti.

Tunus, 500 bin doz Sputnik V aşısı alınması konusunda Rusya ile anlaşmış, 30 bin dozluk ilk parti çarşamba günü ülkeye ulaşmıştı.

Ülkeye Sputnik V aşısının dışında gelecek hafta 137 bin doz AstraZeneca, 94 bin doz Biontec-Pfizer aşısının ulaşması bekleniyor.

Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgının başlangıcından bu yana 8 bin 329 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 240 bin 617 kişi enfekte oldu, 206 bin 863 kişi de iyileşti.