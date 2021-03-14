Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 824 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 175 bin 807’ye yükseldi. Bir günde 380, toplamda ise 101 bin 564 kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle İtalyan hükûmeti, kısıtlamaları iyice sıklaştırdı. Yarından itibaren 10 bölgede kırmızı, 9 bölgede ise turuncu bölge uygulaması yürürlüğe giriyor.

Kararnamenin imzalanmasının ardından ülkede sarı bölge kalmadı. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranın ise bir haftada yüzde 26'dan yüzde 31'e yükselerek kritik eşiğin aşıldığı açıklandı. İtalya Başbakanı Mario Draghi “Acil durumun başlamasının üzerinden bir yıldan fazla geçmesine rağmen maalesef yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıyayız” dedi.