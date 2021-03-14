Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, zengin tarım arazilerinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün işgalinde olması ve yaşanan un krizi nedeniyle halk, ekmek için saatlerce kuyrukta bekliyor, temel ihtiyaç maddelerini karşılamakta da zorluk çekiyor.

Ülkenin tüm birikimini silah ve mühimmata harcayan rejimin, akaryakıt ve buğday tedarikinde kriz yaşadığı, bu nedenle Şam, Halep, Humus ve Hama’da bazı fırınların kapandığı, terör örgütü kontrolünde olan başta Haseke olmak üzere diğer yerleşim yerlerindeki halkın rejim bölgesinden de artık ekmek temin edemediği, rejimin milis gücü olan Şebbihaların sınırlı kapasitede üretim yapan fırınlardaki ekmeğe el koyarak karaborsadan satması nedeniyle maddi imkansızlıklar içindeki halkın ekmek alamadığı ifade edildi.

Barış Pınarı bölgesinde yaşayan halk ise, un ve ekmek temininde Türkiye sayesinde sorun yaşamıyor.