Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporu hazırlayan Ortak Savunma Komitesi’nin başkanı Muhafazakar Parti milletvekili Tobias Ellwood, “Orduda kullanılan bazı savaş malzemelerinin tarihi 1960’lara dayanıyor. O zamanlar en popüler araba Morris 1100, yıldız şarkıcı da Elvis’ti (Presley)” ifadesini kullandı. Eski Savunma Bakanı Ellwood, ayrıca, “Bürokratik engeller, askeri kararsızlık, mali açıdan kötü yönetim ve genel beceriksizliğin bir karışımı, askeri yeteneklerimizde şiddetli ve sürekli bir erozyona yol açtı. Bunun, ülkemizin askeri tehditlere karşılık verme yeteneği üzerinde derin ve potansiyel olarak yıkıcı bir etkisi olabilir” yorumunda bulundu.