Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Kirman eyaletine bağlı Faryab şehrinde yerel saatle 12.54’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
14.03.2021 - 16:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,deprem,
774579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/774579.aspx
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