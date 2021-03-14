Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da 2016 yılında casusluk suçlamasıyla tutuklanan İngiltere-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe 7 Mart’ta serbest bırakılmıştı. Zaghari’nin avukatı Hoccet Kermani, müvekkilinin İran aleyhinde kara propaganda suçlamasıyla Tahran’da tekrar hakim karşısına çıktığını belirterek, "Duruşma müvekkilimin huzurunda ve gayet sakin bir şekilde gerçekleşti. Zaghari bu duruşmada suçlamalara karşı son savunmasını gerçekleştirdi" dedi.

Kermani, Zaghari’nin yeni suçlamalardan beraat etmesini umut ettiğini ifade ederek, “Müvekkilimin sunduğu deliler ve yaptığı savunma gayet olumlu ve sakin bir ortamda gerçekleşti. Zaghari’nin 5 yıllık cezasını da çektiği göz önüne alındığında, yeni suçlamalardan beraat edeceğini umut ediyorum” ifadesini kullandı.

İran-İngiltere vatandaşı olan Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016 yılında İran’da casusluk suçlamasıyla yargılanmış ve suçlu bulunmuştu. İran’da 5 yıllık hapis cezasını tamamlayan Zaghari, 7 Mart tarihinde serbest bırakılmıştı.