Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonuna konuşan Rahmani Fazli, Kovid-19 salgınının geçen bir yılda ülke ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Rahmani Fazli, "2020 yılında halkımız zor günler geçirdi. Kovid-19 salgını, ülke ekonomisine geniş çaplı zarar verdi. Bir milyondan fazla kişi işsiz kaldı." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat 2020 tarihinde Kum kentinde, ardından ülkenin tamamında görülmüştü.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 61 bin 230'a, vaka sayısı da 1 milyon 746 bin 953'e çıktı.