Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 343 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 71 bin 662’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 140 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 429'a yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 4 bin 127'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 989 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Aşılama çalışmaları devam ediyor

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı Fransa’da, 5 milyon 72 bin 244 kişiye tek aşı dozu, 2 milyon 220 bin 608 kişiye ise iki doz aşı uygulandı. Hükümet, hedefinin yaza kadar 30 milyon kişiyi aşılamak olduğunu açıkladı.