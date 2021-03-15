Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiliz albay Hamish de Bretton-Gordon, biyogüvenliğe öncelik vermesi konusunda hükumeti uyardı.

Daha önce orduda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer konularda faaliyet gösteren alaya komutanlık eden Bretton-Gordon, ülkeye düşman kuvvetler ya da terör örgütleri tarafından ev yapımı virüslerle salgınlar sokulabileceğinden endişe ettiğini ifade etti. Hükumete savunma konusunda bir rapor sunan Bretton-Gordon, “Umarım politikacılar sadece bombalar ve kurşunlarla ilgilenmez. Patojenler, insan hayatı için çok daha gerçekçi tehditlerdir. Covid-19 benzeri virüsler silah olarak kullanılabilir. Koronavirüsün yayılması, teröristlerle birlikte Rusya ve Çin’e biyolojik silahın ne kadar etkili olabileceğini gösterdi” ifadesini kullandı. Bu ülkelerin biyolojik silahlar konusunda araştırma yaptıklarının “kuvvetle muhtemel” olduğunu belirten İngiliz albay, “DAEŞ’in de Suriye’de mülteci kamplarına veba sokmaya çalıştığını biliyoruz” görüşünü dile getirdi. Albay, İngiltere’de gelecekteki salgınlara yurt içinde nasıl karşılık verileceği konusunda faaliyet gösterecek bir Milli Biyogüvenlik Merkezi kurulması çağrısında bulundu.