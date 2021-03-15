Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Tayland’da bir fil, 2009’da Rayong’daki ormanlık bölgede hastalığından dolayı kıvranırken bulundu. Fil, tedavi için Lampang eyaletindeki Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi’ne götürüldü. Yapılan muayenede hayvanda parazitlerle ilgili trypanosomiasis denilen ölümcül bir rahatsızlık tespit edildi. Veteriner Pattarapol Maneeon, müdahale ederek filin sağlığına kavuşmasını sağladı. İyileşen fil, 3 ay sonra yeniden doğal hayat alanına bırakıldı. Doktor Pattarapol, geçtiğimiz günlerde filin ilk olarak görüldüğü bölgede dolaşırken 12 sene önce tedavi ettiği filin sesini duydu. Veteriner, sese doğru ilerleyerek fili buldu. Kendisini tedavi eden veterineri hatırlayan fil, hortumunu uzatarak eline dokundu. Duygulandıran buluşma sonrasında Doktor Pattarapol, “Onu sesinden tanıdım. Benzersiz bir sesi var. İkimiz de birbirimizi unutmamışız. Çok özel bir andı” diye konuştu.